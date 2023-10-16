Во Франции из-за "заминирования" эвакуировали людей из лицея, где террорист убил учителя

Лицей во французском городе Аррас, где 13 октября произошло террористическое нападение, эвакуировали из-за сообщения о якобы заминировании.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

От источников в правоохранительных органах журналисты узнали, что в учебное заведение поступило сообщение о якобы взрывчатке в помещении и всех людей эвакуировали.

Анонимное сообщение прислали в полицию через сервис "Мой комиссариат" (moncommissariat.fr). В субботу после сообщений, отправленных на тот же сервис, эвакуировали людей из Лувра и Версаля.

16 октября по всей стране планируют многочисленные акции памяти погибшего учителя, в 14 часов все учебные заведения проведут минуту молчания.

Президент Эмманюэль Макрон снова собирает заседание совета нацбезопасности с участием членов правительства и представителей всех силовых структур.

Ранее сообщалось, что Макрон распорядился проверить досье всех иммигрантов, которых подозревают в радикализации, что может быть основанием для депортации в страны происхождения.

Напомним, 13 октября 20-летний выходец из Чечни убил учителя литературы и ранил ножом еще двух человек в лицее в городе Аррас на севере Франции. Впоследствии выяснили, что его брат уже отбывает наказание за планирование терактов, а сам парень находился под наблюдением полиции – что, впрочем, не позволило узнать о его намерениях.

После этого во Франции начал действовать самый высокий уровень террористической угрозы, к мерам безопасности привлекли 7 тысяч военных.