Во Франции из-за "заминирования" эвакуировали людей из лицея, где террорист убил учителя
Лицей во французском городе Аррас, где 13 октября произошло террористическое нападение, эвакуировали из-за сообщения о якобы заминировании.
Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".
От источников в правоохранительных органах журналисты узнали, что в учебное заведение поступило сообщение о якобы взрывчатке в помещении и всех людей эвакуировали.
Анонимное сообщение прислали в полицию через сервис "Мой комиссариат" (moncommissariat.fr). В субботу после сообщений, отправленных на тот же сервис, эвакуировали людей из Лувра и Версаля.
16 октября по всей стране планируют многочисленные акции памяти погибшего учителя, в 14 часов все учебные заведения проведут минуту молчания.
Президент Эмманюэль Макрон снова собирает заседание совета нацбезопасности с участием членов правительства и представителей всех силовых структур.
Ранее сообщалось, что Макрон распорядился проверить досье всех иммигрантов, которых подозревают в радикализации, что может быть основанием для депортации в страны происхождения.
Напомним, 13 октября 20-летний выходец из Чечни убил учителя литературы и ранил ножом еще двух человек в лицее в городе Аррас на севере Франции. Впоследствии выяснили, что его брат уже отбывает наказание за планирование терактов, а сам парень находился под наблюдением полиции – что, впрочем, не позволило узнать о его намерениях.
После этого во Франции начал действовать самый высокий уровень террористической угрозы, к мерам безопасности привлекли 7 тысяч военных.