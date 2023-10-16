Понад 1000 литовських шкіл отримали повідомлення про "замінування"

Понад тисяча литовських навчальних закладів в ніч на понеділок отримала повідомлення про нібито закладену вибухівку.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Вранці у понеділок, як і минулої п’ятниці, низка шкіл і дитсадків виявили у своїх електронних скриньках повідомлення ідентичного змісту про нібито закладену вибухівку, яка має вибухнути о 12-й годині.

Заклади звернулися до поліції. Директори розповіли в коментарях ЗМІ, що відправили учнів додому, або ж вчителі проявили винахідливість і проводять уроки або на вулиці, або у найближчих музеях і бібліотеках.

За даними правоохоронців, всього невідомі зловмисники розіслали повідомлення на близько 1500 адрес протягом 12 хвилин, три таких листи надійшли і на адреси поліції.

У поліції не уточнили, чи розсилка цього разу також була російською мовою.

Деякі навчальні заклади нарікають, що повідомили про лист ще рано вранці, але фахівці досі не приїхали до них на перевірку. У поліції пояснили, що перевірять усі "заміновані" об’єкти, але на опрацювання такої кількості заявок потрібен час.

Нагадаємо, минулого тижня масову розсилку російською про нібито замінування отримали також десятки шкіл в Естонії.

Тим часом у Франції через повідомлення про вибухівку евакуювали людей з ліцею, де у п'ятницю терорист скоїв ісламістський напад, вбивши одного вчителя і поранивши ще двох.