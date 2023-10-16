Вблизи Румынии на мине подорвался нефтяной танкер

Танкер с нефтепродуктами под флагом Либерии наткнулся на мину в Черном море у берегов Румынии.

Как пишет "Европейская правда", сообщение агентства Reuters об этом инциденте приводит Sky News.

Танкер Ali Najafov получил незначительные повреждения во время вчерашнего инцидента, но экипаж не пострадал.

По словам Йорука Исика, руководителя консалтинговой компании Bosphorus Observer, танкер проходил вблизи Сулинского канала.

Отдельный украинский источник подтвердил этот инцидент.

Это уже второе судно в этом месяце, которое подорвалось на плавучей мине.

Так, Reuters со ссылкой на источники сообщил, что турецкое грузовое судно 5 октября подорвалось на мине в Черном море у берегов Румынии, но осталось почти неповрежденным.

Как сообщалось, в августе в Румынии вблизи курортного поселка Костинешти произошел взрыв в море. Вероятно, морская мина ударилась о пирс и взорвалась, нанеся незначительные повреждения, никто не пострадал.

После полномасштабного вторжения России в Украину румынские, болгарские и турецкие военные водолазные команды обезвреживают мины, дрейфующие в их водах.