Три государства НАТО будут совместно разминировать Черное море

Турция, Румыния и Болгария вместе будут совместно очищать Черное море от мин, которые попадают в их воды в результате полномасштабной войны России против Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявило Министерство обороны Турции.

Ведомство не предоставило никаких подробностей о том, как будет решаться проблема плавучих мин. Три страны обсудили этот вопрос на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

На прошлой неделе британское правительство заявило, что РФ может использовать морские мины для нападения на гражданское судоходство в Черном море, в том числе устанавливая их на подходах к украинским портам.

Ранее стало известно, что Турция, Румыния и Болгария обсуждают создание совместных сил для очистки Черного моря от мин, которые попадают в их воды в результате полномасштабной войны России против Украины.

Сообщалось, что совместное подразделение они могут создать уже в следующем месяце.

Хотя запланированная инициатива не является операцией НАТО, совместные силы по разминированию станут первыми крупными объединенными усилиями союзников в Черном море после того, как президент Владимир Путин отдал приказ о вторжении в Украину.

После полномасштабного вторжения России в Украину румынские, болгарские и турецкие военные водолазные команды регулярно обезвреживают дрейфующие мины в их водах.

В сентябре стало известно, что Болгария вела переговоры с союзниками по НАТО о том, как реагировать на частичную блокаду Россией своей черноморской исключительной экономической зоны.