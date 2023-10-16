Поблизу Румунії на міні підірвався нафтовий танкер

Танкер з нафтопродуктами під прапором Ліберії натрапив на міну в Чорному морі біля берегів Румунії.

Як пише "Європейська правда", повідомлення агенції Reuters про цей інцидент наводить Sky News.

Танкер Ali Najafov зазнав незначних пошкоджень під час вчорашнього інциденту, але екіпаж не постраждав.

За словами Йорука Ісіка, керівника консалтингової компанії Bosphorus Observer, танкер проходив поблизу Сулінського каналу.

Окреме українське джерело підтвердило цей інцидент.

Це вже друге судно цього місяця, яке підірвалося на плавучій міні.

Так, Reuters із посиланням на джерела повідомив, що турецьке вантажне судно 5 жовтня підірвалося на міні у Чорному морі біля берегів Румунії, але залишилось майже неушкодженим.

Як повідомляли, у серпні у Румунії поблизу курортного селища Костінешті стався вибух у морі. Ймовірно, морська міна вдарилася об пірс і вибухнула, завдавши незначних пошкоджень, ніхто не постраждав.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну румунські, болгарські та турецькі військові водолазні команди знешкоджують міни, що дрейфують у їхніх водах.