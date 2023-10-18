Противник помощи Украине пока не смог стать спикером Палаты представителей США

Конгрессмен-республиканец Джим Джордан не смог набрать необходимое количество голосов для избрания на должность спикера Палаты представителей США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Во время первого голосования Джордан не смог получить поддержку 217 конгрессменов: против кандидатуры его проголосовали 20 представителей Республиканской партии.

Консервативное крыло Республиканской партии пытается оказать активное давление, чтобы убедить тех, кто воздерживается, поддержать Джордана. Однако, как отмечает агентство, некоторые из его противников еще более решительно настроены не допустить Джордана к должности спикера.

Для того, чтобы стать спикером, Джордану необходимо склонить на свою сторону по меньшей мере 16 республиканцев. Сейчас республиканцы контролируют Палату с 221 конгрессменом против 212 демократов.

При этом все демократы, скорее всего, будут голосовать против Джордана и поддерживать своего кандидата Хакима Джеффриса.

Ожидается, что Палата представителей вернется ко второму туру голосования в среду.

Напомним, 3 октября должности спикера Палаты представителей лишился Кевин Маккарти. Это произошло под давлением ультраправого крыла своей Республиканской партии, где его обвинили в сотрудничестве с демократами и "тайном соглашении" о помощи Украине.

Сейчас кандидатом на эту должность от республиканцев является Джим Джордан – один из самых активных защитников экс-президента США Дональда Трампа и противник увеличения помощи США Украине.

При этом Палата представителей США не может принимать новые законы, в том числе и по помощи Украине, до избрания нового спикера.

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