США ограничили доступ Китая к передовым чипам для искусственного интеллекта

Администрация президента США Джо Байдена объявила о дополнительных ограничениях на продажу передовых полупроводников Китая, чтобы ограничить его прогресс в области суперкомпьютеров и искусственного интеллекта.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The New York Times.

Теперь все больше американских компаний, которые хотят продать Китаю передовые чипы или оборудование, используемое для их производства, будут обязаны сообщить правительству о своих планах или получить специальную лицензию.

Большинство правил вступят в силу через 30 дней, хотя некоторые из них начнут действовать раньше.

Американские чиновники заявили, что эти правила не будут касаться чипов, предназначенных исключительно для использования в коммерческих устройствах, таких как смартфоны, ноутбуки, электромобили и игровые системы.

"Цель та же, что и всегда, – ограничить доступ КНР к передовым полупроводникам, которые могут способствовать прорыву в области искусственного интеллекта (ИИ) и сложных компьютеров, имеющих решающее значение для военных применений КНР", – заявила министр торговли США Джина Раймондо.

Чтобы предотвратить риск попадания передовых американских чипов в КНР через третьи страны, США также будут требовать от их производителей получения лицензий на поставки в другие страны, на которые распространяется американское эмбарго на поставки вооружений.

Администрация Байдена утверждает, что доступ Китая к этим передовым технологиям опасен, поскольку они могут помочь военным страны в выполнении таких задач, как наведение гиперзвуковых ракет, создание передовых систем наблюдения или взлом сверхсекретных кодов США.

Эксперты по искусственному интеллекту предупреждают, что эта технология, если ею не управлять должным образом, может представлять экзистенциальную угрозу для человечества.

В долгосрочной перспективе эти ограничения могут также ослабить экономику Китая, учитывая, что сейчас ИИ трансформирует различные отрасли – от розничной торговли до здравоохранения.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность закрытия лазейки, которая дает китайским компаниям доступ к американским чипам искусственного интеллекта через подразделения, расположенные за рубежом.

Министерство торговли США ранее добавило 42 китайские компании в список экспортного контроля в связи с поддержкой военной и оборонной промышленной базы России, в частности поставки интегральных схем американского происхождения.

В сентябре Министерство торговли США объявило о торговых ограничениях в отношении 11 китайских и пяти российских компаний, обвинив часть из них в поставках компонентов для производства беспилотников для армии РФ.

Тогда же Министерство финансов США объявило о санкциях против сети компаний из Ирана, Китая, России и Турции, которые способствовали контрабанде компонентов для производства иранских самолетов и беспилотников.