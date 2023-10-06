США наложили санкции на более 40 компаний из Китая из-за содействия российской оборонке

Министерство торговли США в пятницу добавило 42 китайские компании в список экспортного контроля в связи с поддержкой военной и оборонной промышленной базы России, в частности поставки интегральных схем американского происхождения.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Кроме китайских компаний, США ввели экспортный контроль и в отношении семи компаний из Финляндии, Германии, Индии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Великобритании.

Утверждается, что они способствовали поставке в Россию микроэлектроники, в частности той, которую Россия использует для систем точного наведения ракет и беспилотников, запускаемых против гражданских объектов в Украине.

"Сегодняшнее расширение списка юридических лиц дает четкий сигнал: если вы поставляете российскому оборонному сектору технологии американского происхождения, мы узнаем об этом и примем меры", – заявил помощник министра торговли США по вопросам экспортного контроля Мэтью Аксельрод.

Речь идет о списке юридических лиц, в который вносятся компании, которые США считает угрозой национальной безопасности или внешней политике США. Для торговли с компаниями из списка поставщики должны получать правительственные разрешения.

В сентябре Министерство торговли США объявило о торговых ограничениях в отношении 11 китайских и пяти российских компаний, обвинив часть из них в поставках компонентов для производства беспилотников для армии РФ.

Тогда же Министерство финансов США объявило о санкциях против сети компаний из Ирана, Китая, России и Турции, которые способствовали контрабанде компонентов для производства иранских самолетов и беспилотников.