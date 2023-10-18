Правительства Украины и Румынии провели совместное заседание в Киеве: есть договоренности по зерну и ВПК

В Киеве в среду состоялось анонсированное ранее совместное заседание правительств Украины и Румынии, по итогам которого стороны заключили семь двусторонних документов – в частности, относительно транзита сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины, пишет "Европейская правда".

Во время совместного заседания украинского и румынского правительств премьер-министр Денис Шмыгаль отметил роль Бухареста в логистической сфере, в частности в инициативе Евросоюза "Коридоры солидарности", через которые из Украины вывозятся сельхозтовары.

Среди заключенных в Киеве договоренностей – соглашение о строительстве автодорожного пограничного мостового перехода через реку Тиса и меморандумы о сотрудничестве в фармацевтической и военно-технической сферах.

"Речь идет о наращивании оборонных возможностей: увеличение производственных мощностей и расширение производства боеприпасов", – добавил Шмыгаль, не уточняя подробностей.

Также правительства Украины и Румынии подписали имплементационный протокол к соглашению между Украиной и ЕС о реадмиссии и договорились о сотрудничестве на уровне министерств здравоохранения.

Отдельно упоминается меморандум об обеспечении безопасного транзита украинской продукции и стратегию развития пунктов пересечения украинско-румынской границы и соответствующей дорожной инфраструктуры.

Недавно правительство Румынии окончательно утвердило компромиссную разрешительную систему импорта отдельных групп украинской агропродукции, которая имеет целью защитить румынских фермеров и одновременно учитывает предложения Украины.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку еще в прошлом месяце анонсировал участие в совместном заседании украинского и румынского правительств в Киеве.

Ему предшествовал неанонсированный визит в Румынию президента Владимира Зеленского – первый с начала полномасштабного вторжения России в Украину.