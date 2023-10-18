США наложили санкции на ключевых членов и финансистов ХАМАС

Министерство финансов США в среду объявило о санкциях против десяти физических и юридических лиц, которые играют ведущую роль в террористической группировке ХАМАС или обеспечивают его финансирование.

Об этом говорится в сообщении американского Минфина, которое цитирует "Европейская правда".

Новые ограничения США касаются, среди прочего, членов ХАМАС, которые руководят его тайными инвестициями, финансового посредника группировки из Катара, который поддерживает тесные связи с Ираном, и одного из ключевых командиров ХАМАС.

Физическое лицо, которое упоминается в санкционном списке – виртуальный обменник, расположенный в секторе Газа, и его оператор. Всего же речь идет о 10 физических и юридических лицах, в том числе из Катара, Турции, Алжира и Судана.

В Минфине США напомнили, что уже ввели санкции против почти 1000 физических и юридических лиц, связанных с терроризмом и его финансированием со стороны Ирана и группировок на Ближнем Востоке вроде ХАМАС.

Государственный департамент в отдельном заявлении подчеркнул, что санкции США "направлены против террористов ХАМАС и их сети поддержки, а не против палестинцев".

"Только ХАМАС несет ответственность за кровавую бойню, которую его боевики устроили народу Израиля, и он должен немедленно освободить всех заложников, находящихся в его плену", – добавило ведомство.

США объявили о санкциях в тот же день, когда американский президент Джо Байден прибыл в Тель-Авив, начиная свой визит в Израиль.