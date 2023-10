Байден объявил о $100 млн гумпомощи палестинцам, ее передадут через Египет

Президент США Джо Байден во время пребывания в Израиле объявил о договоренности о предоставлении гуманитарной помощи населению палестинских территорий на фоне эскалации арабо-израильского конфликта.

Об этом Байден написал в соцсети Twitter (Х), сообщает "Европейская правда".

Американский лидер заявил, что США направили 100 миллионов долларов на гуманитарную помощь для людей в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

"Эти деньги пойдут на поддержку более миллиона перемещенных и пострадавших от конфликта палестинцев", – добавил он, подчеркнув, что США удостоверятся, чтобы эти средства не получил ХАМАС или другие террористические группировки.

I just announced $100 million for humanitarian assistance in Gaza and the West Bank.



This money will support over 1 million displaced and conflict-affected Palestinians.



And we will have mechanisms in place so this aid reaches those in need – not Hamas or terrorist groups.