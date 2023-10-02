В правительстве Польши говорят, что крупнейший оборонный концерн не пригласили на форум в Киеве

В правительстве Польши говорят, что крупнейший государственный оборонный концерн Польши не получил приглашение на форум ОПК, который проходил в Киеве на прошлой неделе; украинская сторона утверждает обратное.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в эфире Radio ZET заявил польский министр госактивов Яцек Сасин.

В блоке интервью, который касался Форума оборонных индустрий в Киеве, Сасин сказал, что Polska Grupa Zbrojeniowa "не получила приглашение как компания".

"Мы в последнее время видели много недружественных шагов со стороны Украины. Боюсь, это связано с текущими политическими интересами украинских властей, которые считают, что пока в Польше идет кампания, лучше налаживать партнерство с Германией, и играют роль того, кто демонстрирует, что не ставит на это правительство – которое является адвокатом для Украины и столько сделало для украинцев, – а что лучше ставить на смену власти в Польше... И это будет иметь плохие последствия для Украины", – заявил министр.

Однако посол Украины Василий Зварич в общении с польскими СМИ заявил, что Польша одной из первых получила приглашение на событие.

Напомним, Форум оборонных индустрий проходил в Киеве в минувшую пятницу. На нем президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, среди прочего, создание Альянса оборонных индустрий.

Глава МИД Дмитрий Кулеба после встречи заявил о "новой эре" для украинского оборонпрома.