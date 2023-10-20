Противник помощи Украине говорит, что все еще претендует на должность спикера Палаты представителей
Ультраправый республиканец Джим Джордан заявил, что все еще претендует на должность спикера Палаты представителей США.
Его слова приводит телеканал CNN, сообщает "Европейская правда".
"Я все еще претендую на пост спикера, и я планирую выйти на трибуну, получить голоса и выиграть эту гонку", – сказал Джордан.
По информации телеканала, накануне Джордан проводил встречи с коллегами-республиканцами, которые выступают против его кандидатуры.
Он рассказал, что имел "хорошую дискуссию" с ними.
В то же время телеканал отмечает, что некоторые сторонники Джордана отказывались встречаться с кандидатом на пост спикера или отвечать на его звонки.
Несколько представителей Республиканской партии заявили, что после встречи не изменили своего мнения и не будут голосовать за Джордана.
"Он (Джордан. – Ред.) не рассердился, не разозлился, он просто поблагодарил всех за то, что они были там. И я думаю, что он справился с этим с достоинством", – сказал конгрессмен Майк Келли, добавив, что не знает, изменилось ли чье-то мнение.
Один из участников встречи сказал CNN, что целью встречи было дать понять, что "всё кончено", и что Джордан должен знать, что у него нет шансов стать спикером.
Источники телеканала сообщают, что Джордану удалось достичь определенного прогресса с небольшим блоком своих противников, нью-йоркскими республиканцами, но этого все равно будет недостаточно для получения должности спикера.
Следующее голосование за кандидатуру спикера Палаты представителей ожидается в пятницу.
Ранее СМИ сообщили, что Джим Джордан решил снять свою кандидатуру на пост спикера Палаты представителей США и вместо этого поддержать временное расширение полномочий исполняющего обязанности спикера Патрика Макгенри.
Джим Джордан – один из самых активных защитников экс-президента США Дональда Трампа и противник увеличения помощи Украине.
Напомним, 3 октября должности спикера Палаты представителей лишился Кевин Маккарти. Это произошло под давлением ультраправого крыла его Республиканской партии, где Маккарти обвинили в сотрудничестве с демократами и "тайной сделке" по помощи Украине.
При этом Палата представителей США не может принимать новые законы, в том числе и по помощи Украине, до избрания нового спикера.
Больше о Джордане читайте в материале "ЕвроПравды".