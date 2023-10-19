СМИ: Противник помощи Украине больше не претендует на должность спикера Палаты представителей

Ультраправый республиканец Джим Джордан решил снять свою кандидатуру на пост спикера Палаты представителей США и вместо этого поддержать временное расширение полномочий исполняющего обязанности спикера Патрика Макгенри.

Об этом стало известно The Washington Post, пишет "Европейская правда".

По информации издания, после двух неудачных для Джордана туров голосования во вторник и среду республиканцы дали понять, что тот не имеет достаточной поддержки для избрания на должность спикера.

В то же время телеканал CNN утверждает, что ультраправый республиканец не отказался от идеи побороться за пост главы нижней палаты Конгресса, но не будет инициировать голосование в четверг, чтобы попытаться собрать дополнительные голоса.

Однако CNN, как и The Washington Post, сообщает, что Джордан склоняется к поддержке резолюции о предоставлении полномочий временному спикеру Патрику Макгенри. Это позволит Палате представителей проголосовать федеральный бюджет, включая помощь Украине.

Джим Джордан – один из самых активных защитников экс-президента США Дональда Трампа и противник увеличения помощи Украине.

Напомним, 3 октября должности спикера Палаты представителей лишился Кевин Маккарти. Это произошло под давлением ультраправого крыла его Республиканской партии, где Маккарти обвинили в сотрудничестве с демократами и "тайной сделке" по помощи Украине.

При этом Палата представителей США не может принимать новые законы, в том числе и по помощи Украине, до избрания нового спикера.

Больше о Джордане читайте в материале "ЕвроПравды".