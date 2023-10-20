Противник допомоги Україні каже, що все ще претендує на посаду спікера Палати представників
Ультраправий республіканець Джим Джордан заявив, що все ще претендує на посаду спікера Палати представників США.
Його слова наводить телеканал CNN, повідомляє "Європейська правда".
"Я все ще претендую на посаду спікера, і я планую вийти на трибуну, отримати голоси і виграти ці перегони", – сказав Джордан.
За інформацією телеканалу, напередодні Джордан проводив зустрічі з колегами-республіканцями, які виступають проти його кандидатури.
Він розповів, що мав "гарну дискусію" з ними.
Водночас телеканал зазначає, що деякі прихильники Джордана відмовлялися зустрічатися з кандидатом на посаду спікера або відповідати на його дзвінки.
Кілька представників Республіканської партії заявили, що після зустрічі не змінили свою думку і не голосуватимуть за Джордана.
"Він (Джордан. – Ред.) не розсердився, не розлютився, він просто подякував усім за те, що вони були там. І я думаю, що він впорався з цим з гідністю", – сказав конгресмен Майк Келлі, додавши, що не знає, чи змінилася чиясь думка
Один з учасників зустрічі сказав CNN, що метою зустрічі було дати зрозуміти, що "все скінчено", і що Джордан повинен знати, що у нього немає шансів стати спікером.
Джерела телеканалу повідомляють, що Джордану вдалось досягти певного прогресу з невеликим блоком своїх противників, нью-йоркськими республіканцями, але цього все одно буде недостатньо для отримання посади спікера.
Наступне голосування за кандидатуру спікера Палати представників очікується у п’ятницю.
Раніше ЗМІ повідомили, що Джим Джордан вирішив зняти свою кандидатуру на посаду спікера Палати представників США й натомість підтримати тимчасове розширення повноважень виконувача обов’язків спікера Патріка Макгенрі.
Джим Джордан – один із найактивніших захисників експрезидента США Дональда Трампа і противник збільшення допомоги Україні.
Нагадаємо, 3 жовтня посади спікера Палати представників позбувся Кевін Маккарті. Це сталось під тиском ультраправого крила його Республіканської партії, де Маккарті звинуватили в співпраці з демократами й "таємній угоді" щодо допомоги Україні.
При цьому Палата представників США не може ухвалювати нові закони, в тому числі і щодо допомоги Україні, до обрання нового спікера.
Більше про Джордана читайте в матеріалі "ЄвроПравди".