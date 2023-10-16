Италия убеждает несколько арабских стран нажать на ХАМАС для освобождения заложников

Правительство Италии во главе с премьер-министром Джорджией Мелони использует свои хорошие отношения с несколькими арабскими странами, чтобы убедить их надавить на боевиков ХАМАС для освобождения заложников, захваченных во время атаки на Израиль 7 октября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью радио RTL, которое приводит Euractiv.

Таяни сообщил, что в понедельник ожидается визит короля Иордании Абдаллы II бин Аль-Хусейна в Рим.

Он отметил, что Италия имеет "очень хорошие" отношения с Иорданией и другими арабскими странами, такими как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

"На политическом фронте отношения прочные с Египтом и Марокко, а также с Тунисом, где существует проблема миграции... Необходимо поддерживать диалог даже с теми странами, с которыми мы не разделяем общую политику", – сказал Таяни.

Правительство Мелони начало диалог с несколькими арабскими странами, чтобы оказать давление на ХАМАС, в частности, чтобы договориться о выезде около десятка человек, в том числе несколько итальянских палестинцев, через пограничный переход "Рафах" между Газой и Египтом.

"Мы интенсивно работаем с нашим консульством в Иерусалиме, с нашим посольством в Каире, чтобы вывезти наших соотечественников из Газы... Приоритетом является защита безопасности итальянцев", – добавил Таяни.

Напомним, в Белом доме не исключили, что американские военные будут привлечены для освобождения заложников, захваченных в войне между Израилем и ХАМАС.

Читайте также: Как теракты в Израиле меняют политику ЕС в отношении региона и что делать Украине.