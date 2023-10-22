После встречи Путина с Орбаном "Газпром" заявил, что Венгрия будет покупать больше газа

После встречи венгерского премьер-министра Виктора Орбана с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине "Газпром" заявил, что договорился с Венгрией о поставках дополнительных объемов газа на предстоящий отопительный сезон.

Об этом рассказал глава правления "Газпрома" Алексей Миллер, его заявление приводит российское агентство "Интерфакс", пишет "Европейская правда".

"Знаковые дополнительные объемы на венгерский рынок. В этом году дополнительный объем уже составил 1,3 миллиарда кубических метров газа", – сказал он в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

"И у нас есть договоренность о том, что мы будем поставлять на постоянной основе дополнительные объемы в осенне-зимний период предстоящей зимы", – добавил Миллер, на которого США и Великобритания наложили санкции за его роль в поддержке войны России в Украине.

На прошлой неделе в Пекине Орбан провел переговоры с Путиным, которые говорили о поставках газа и нефти, а также ядерного топлива.

Дэвид Прессман, американский посол в Будапеште, назвал встречу Орбана и Путина тревожной и сказал, что необходимо обсудить углубление отношений Венгрии с Россией.

Главный политический помощник Орбана Балаш Орбан отверг критику США, заявив, что Венгрия "сыта по горло" лицемерием американского посла.

После встречи Орбана с Путиным послы базирующихся в Будапеште стран НАТО и Швеции собрались, чтобы обсудить свою обеспокоенность все большим сближением Венгрии с Москвой.