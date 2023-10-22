Після зустрічі Путіна з Орбаном "Газпром" заявив, що Угорщина купуватиме більше газу

Після зустрічі угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана з президентом РФ Владіміром Путіним в Пекіні "Газпром" заявив, що домовився з Угорщиною про постачання додаткових обсягів газу на майбутній опалювальний сезон.

Про це розповів голова правління "Газпрому" Алексєй Міллер, його заяву наводить російське агентство "Интерфакс", пише "Європейська правда".

"Знакові додаткові обсяги на угорський ринок. Цього року додатковий обсяг уже становив 1,3 мільярда кубічних метрів газу", – сказав він в інтерв'ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

"І у нас є домовленість про те, що ми постачатимемо на постійній основі додаткові обсяги в осінньо-зимовий період майбутньої зими", – додав Міллер, на якого США та Велика Британія наклали санкції за його роль у підтримці війни Росії в Україні.

Минулого тижня в Пекіні Орбан провів переговори з Путіним, на яких йшлося про постачання газу та нафти, а також ядерного палива.

Девід Прессман, американський посол в Будапешті, назвав зустріч Орбана і Путіна тривожною і сказав, що необхідно обговорити поглиблення відносин Угорщини з Росією.

Головний політичний помічник Орбана Балаш Орбан відкинув критику США, заявивши, що Угорщина "сита по горло" "лицемірством" американського посла.

Після зустрічі Орбана з Путіним посли країн НАТО і Швеції, які базуються в Будапешті, зібралися, щоб обговорити свою стурбованість все більшим зближенням Угорщини з Москвою.