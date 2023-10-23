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Тысячи людей включая мэра вышли на пропалестинский протест в столице Боснии

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Понедельник, 23 октября 2023, 07:59

Несколько тысяч человек собрались в воскресенье в центре Сараево, размахивая палестинскими и боснийскими флагами, требуя остановить израильское наступление на сектор Газа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Некоторые из присутствующих скандировали: "Геноцид, геноцид", а на большом плакате было написано "Вчера Сребреница, сегодня Газа".

Скандируя "Свободная, свободная Палестина" и "Израиль террорист", они решительно осудили убийства мирных жителей в секторе Газа.

Мэр Сараева Беньямина Карич заявила протестующим, что город знает, "как это – жить без воды и еды и видеть, как убивают детей", имея в виду осаду 1992-95 годов, во время которой сербские войска убили примерно 11 тысяч жителей города, в том числе 1 600 детей.

Босния все еще восстанавливается после войны 1992-95 годов, в результате которой страна была разделена между двумя образованиями – Республикой Сербской с большинством сербского православного христианского населения и Боснийско-хорватской федерацией, где большинство населения – мусульмане.

В воскресенье в Белграде и столице Черногории Подгорице состоялись меньшие по численности пропалестинские протесты в регионе.

В субботу около 100 тысяч человек вышли на пропалестинскую акцию в Лондоне. 

А в Дублине на прошлой неделе пропалестинские демонстранты ненадолго "оккупировали" офис Еврокомиссии.


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