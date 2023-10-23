Тысячи людей включая мэра вышли на пропалестинский протест в столице Боснии

Несколько тысяч человек собрались в воскресенье в центре Сараево, размахивая палестинскими и боснийскими флагами, требуя остановить израильское наступление на сектор Газа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Некоторые из присутствующих скандировали: "Геноцид, геноцид", а на большом плакате было написано "Вчера Сребреница, сегодня Газа".

Скандируя "Свободная, свободная Палестина" и "Израиль террорист", они решительно осудили убийства мирных жителей в секторе Газа.

Thousands took the streets in 🇧🇦 capital Sarajevo on Sunday to show for the second time solidarity with Palestinian people.



Chanting "Free, Free, Palestine" and "Israel Terrorist", they strongly condemned the killings of civilians in Gaza Strip.



📸: Esma Hodzic pic.twitter.com/hNMkK4uke3 — Balkan Insight (@BalkanInsight) October 22, 2023

Мэр Сараева Беньямина Карич заявила протестующим, что город знает, "как это – жить без воды и еды и видеть, как убивают детей", имея в виду осаду 1992-95 годов, во время которой сербские войска убили примерно 11 тысяч жителей города, в том числе 1 600 детей.

Босния все еще восстанавливается после войны 1992-95 годов, в результате которой страна была разделена между двумя образованиями – Республикой Сербской с большинством сербского православного христианского населения и Боснийско-хорватской федерацией, где большинство населения – мусульмане.

В воскресенье в Белграде и столице Черногории Подгорице состоялись меньшие по численности пропалестинские протесты в регионе.

В субботу около 100 тысяч человек вышли на пропалестинскую акцию в Лондоне.

А в Дублине на прошлой неделе пропалестинские демонстранты ненадолго "оккупировали" офис Еврокомиссии.



