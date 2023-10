Тысячи людей включая мэра вышли на пропалестинский протест в столице Боснии

Несколько тысяч человек собрались в воскресенье в центре Сараево, размахивая палестинскими и боснийскими флагами, требуя остановить израильское наступление на сектор Газа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Некоторые из присутствующих скандировали: "Геноцид, геноцид", а на большом плакате было написано "Вчера Сребреница, сегодня Газа".

Скандируя "Свободная, свободная Палестина" и "Израиль террорист", они решительно осудили убийства мирных жителей в секторе Газа.

Thousands took the streets in 🇧🇦 capital Sarajevo on Sunday to show for the second time solidarity with Palestinian people.



Chanting "Free, Free, Palestine" and "Israel Terrorist", they strongly condemned the killings of civilians in Gaza Strip.



📸: Esma Hodzic pic.twitter.com/hNMkK4uke3