Десятки тысяч людей вышли на пропалестинский марш в Лондоне

Полиция Лондона оценила в около 100 тысяч количество участников пропалестинской акции в центре города, участники которой выражали солидарность с Палестиной и требовали немедленно прекратить израильские обстрелы сектора Газа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Демонстранты собрались в субботу днем на акцию протеста и прошли маршем от Мраморной арки в Лондоне до правительственного квартала.

Люди держали в руках плакаты с надписью "Свободная Палестина", в то время как другие развернули гигантский палестинский флаг и запустили зеленые дымовые шашки.

Our colleagues at @NPASLondon really are invaluable on days like today giving us a real time overview of events as they take place on a #PublicOrder day! 🚁



As of 1400 hours we now estimate the numbers in the demonstration to be up to 100,000; the front remains on Whitehall. 👀 pic.twitter.com/waFUXWBXTo — Metropolitan Police (@metpoliceuk) October 21, 2023

Также, сообщает Sky News, демонстранты скандировали: "От реки до моря Палестина будет свободной" (From the river to the sea, Palestine will be free) – лозунг, который ранее призвали проверить на антисемитизм.

Полиция Лондона заявила, что во время демонстрации были "очаги беспорядка и некоторые случаи разжигания ненависти", но в целом акция была законной и прошла без инцидентов.

ФОТО: SKY NEWS

На фоне действий Израиля в ответ на нападение со стороны группировки ХАМАС в секторе Газа в начале октября европейские страны усилили меры безопасности из-за возможной волны насилия против еврейских общин или терактов со стороны исламистских групп.

Обострением ситуации стал взрыв в больнице Аль-Ахли в секторе Газа, который унес жизни десятков гражданских. Палестинские власти и арабские страны обвинили в этом Израиль, а израильская сторона и западные страны считают, что причиной стало падение выпущенной палестинцами ракеты.

Эта ситуация привела к волне антиизраильских протестов в арабских странах с требованием прекратить поддержку Израиля и блокаду Газы.