Десятки тысяч людей вышли на пропалестинский марш в Лондоне

Полиция Лондона оценила в около 100 тысяч количество участников пропалестинской акции в центре города, участники которой выражали солидарность с Палестиной и требовали немедленно прекратить израильские обстрелы сектора Газа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Демонстранты собрались в субботу днем на акцию протеста и прошли маршем от Мраморной арки в Лондоне до правительственного квартала.

Люди держали в руках плакаты с надписью "Свободная Палестина", в то время как другие развернули гигантский палестинский флаг и запустили зеленые дымовые шашки.

Our colleagues at @NPASLondon really are invaluable on days like today giving us a real time overview of events as they take place on a #PublicOrder day! 🚁



As of 1400 hours we now estimate the numbers in the demonstration to be up to 100,000; the front remains on Whitehall. 👀 pic.twitter.com/waFUXWBXTo