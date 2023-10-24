Польская оппозиция согласовала кандидатуру Туска на должность премьера

Лидеры оппозиционных "Гражданской коалиции", "Третьего пути" и "Левицы" официально объявили о готовности создать коалицию и выдвижении лидера "Гражданской платформы" Дональда Туска на пост премьера.

Как пишет "Европейская правда", об этом они заявили на совместной пресс-конференции, сообщает RMF FM.

Лидеры оппозиционных партий обратились к президенту Анджею Дуде с призывом не тянуть со сроками назначения первого заседания правительства, посчитать, у кого есть большинство и поручить миссию формирования правительства сразу представителю оппозиции, которая победила, а не политику от правящей "Право и справедливость".

"Мы будем просить президента как можно быстрее созвать заседание Сейма. У нас есть большинство для избрания премьер-министра", – заявил лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш, добавив, что в среду его партия отправляется на консультации с Дудой.

В подобном ключе высказался и лидер "Третьего пути" Шимон Головня, который призвал президента "не терять больше ни секунды нашего времени".

Оппозиционные партии не предоставили никакой конкретики относительно других кадровых договоренностей. По словам Туска, распределение должностей – речь идет о спикерах Сейма и Сената – состоится "с чувством партнерства и равенства субъектов (коалиции)".

Ранее сообщалось, что президент Дуда во вторник начинает консультации с политическими партиями, которые прошли в парламент по итогам выборов, а оппозиция ожидаемо предоставит первые детали о потенциальной коалиции.

На встречу с Дудой первыми пойдут представители правящей партии "Право и справедливость", около 14:00 – блока "Гражданская коалиция". Консультации с другими политсилами состоятся в среду. "ПиС" планирует снова предлагать премьер-министром Матеуша Моравецкого.

Напомним, по итогам выборов формальным победителем стала партия "Право и справедливость", которая получит 194 места в Сейме. Однако реальным победителем считают оппозицию, поскольку союз "Гражданской коалиции" (157 мандатов), "Третьего пути" (65 мандатов) и "Левицы" (26 мандатов) обеспечивает им большинство и шанс сформировать коалицию.

Впрочем, еще не исключен сценарий, что партия власти сможет привлечь на свою сторону политиков из "Польской крестьянской партии", которые прошли в Сейм в составе блока "Третий путь".

Подавляющее большинство граждан Польши считает, что президент Анджей Дуда должен поручить формирование правительства кандидату, которого выберут оппозиционные партии и блоки.

Подробно на эту тему – в видеоблоге ЕвроПравды, а также в статье Туск и его команда: как оппозиция договаривается о новом правительстве Польши