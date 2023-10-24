Польська опозиція узгодила кандидатуру Туска на посаду прем'єра

Лідери опозиційних "Громадянської коаліції", "Третього шляху" й "Лівиці" офіційно оголосили про готовність створити коаліцію та висунення лідера "Громадянської платформи" Дональда Туска на посаду прем'єра.

Як пише "Європейська правда", про це вони заявили на спільній пресконференції, повідомляє RMF FM.

Лідери опозиційних партій звернулися до президента Анджея Дуди із закликом не зволікати з термінами призначення першого засідання уряду, порахувати, в кого є більшість та доручити місію формування уряду одразу представнику опозиції, яка перемогла, а не політику від керівної "Право і справедливість".

"Ми будемо просити президента якнайшвидше скликати засідання Сейму. У нас є більшість для обрання прем'єр-міністра", – заявив лідер Польської селянської партії Владислав Косіняк-Камиш, додавши, що у середу його партія вирушає на консультації з Дудою.

У подібному ключі висловився і лідер "Третього шляху" Шимон Головня, який закликав президента "не гаяти більше ані секунди нашого часу".

Опозиційні партії не надали жодної конкретики щодо інших кадрових домовленостей. За словами Туска, розподіл посад – йдеться про спікерів Сейму та Сенату – відбудеться "з почуттям партнерства та рівності суб'єктів (коаліції)".

Раніше повідомлялося, що президент Дуда у вівторок починає консультації з політичними партіями, які пройшли у парламент за підсумками виборів, а опозиція очікувано надасть перші деталі про потенційну коаліцію.

На зустріч з Дудою першими підуть представники керівної партії "Право і справедливість", близько 14:00 – блоку "Громадянська коаліція". Консультації з іншими політсилами відбудуться у середу. "ПіС" планує знову пропонувати прем’єр-міністром Матеуша Моравецького.

Нагадаємо, за підсумками виборів формальним переможцем стала партія "Право і справедливість", яка отримає 194 місця у Сеймі. Проте реальним переможцем вважають опозицію, оскільки союз "Громадянської коаліції" (157 мандатів), "Третього шляху" (65 мандатів) та "Лівиці" (26 мандатів) забезпечує їм більшість і шанс сформувати коаліцію.

Втім, ще не виключений сценарій, що партія влади зможе залучити на свій бік політиків з "Польської селянської партії", які пройшли до Сейму у складі блоку "Третій шлях".

Переважна більшість громадян Польщі вважає, що президент Анджей Дуда повинен доручити формування уряду кандидату, якого оберуть опозиційні партії та блоки.

Детально на цю тему – у відеоблозі ЄвроПравди, а також у статті Туск та його команда: як опозиція домовляється про новий уряд Польщі