Председатель Сената Чехии: Если поддадимся лжи Путина, подпишем себе смертный приговор

Председатель Сената Чехии Милош Выстрчил призвал не поддаваться на российскую ложь о возможности договориться с Путиным о мире в Украине, поскольку это станет смертным приговором для всей демократии.

Об этом Выстрчил заявил в выступлении на открытии второго парламентского саммита "Крымской платформы", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"Прошу вас не поддаваться лжи Путина. Если мы это сделаем, мы не победим – давление кремлевского режима будет усиливаться... Если мы будем верить, что с Россией можно договориться, если мы поверим лжи Кремля, если мы позволим Кремлю обманывать наших граждан, мы подпишем смертный приговор не только для Украины, но и для демократии в целом", – убежден председатель Сената Чехии.

По словам Выстрчила, задачей парламентариев является постоянно объяснять гражданам своих стран, почему нельзя сдаваться, и почему нельзя поддаваться на фальшивые обещания Путина.

Он также призвал участников саммита не уставать от войны и не попадаться в ловушку Путина.

"Возможно, вы говорите себе или слышите в своих странах, что 608 дней – это уже достаточно долго... Мы в Европе и не только привыкли жить в мире, и жили достаточно хорошо. Возможно, именно по этой причине некоторые чувствуют усталость от войны и не хотят дальше помогать кому-то, кто борется в далекой войне... В то же время надо готовиться к тому, что в ближайшее время мы можем стать следующими, если вы не будете поддерживать и помогать", – сказал Выстрчил.

Парламентский саммит "Крымской платформы" проходит 24-25 октября в Праге. Ранее спикер нижней палаты парламента Чехии Маркета Пекарова Адамова назвала основные цели встречи.

Президент Владимир Зеленский во время обращения к участникам саммита во вторник назвал достижение украинскими силами полного огневого контроля над Крымом и прилегающими водами вопросом времени.