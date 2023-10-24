Достижение украинскими силами полного огневого контроля над Крымом и прилегающими водами является вопросом времени.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил, обращаясь онлайн к парламентскому саммиту "Крымской платформы", который проходит в Праге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Для многих в мире Крым был аргументом, что полная деоккупация нашей территории якобы недостижима. Российский контроль над Черным морем и наличие флота оккупанта создавали иллюзию, что доминирование России в Черном море якобы непреодолимо", – сказал Зеленский.

Однако, отметил он, сейчас "иллюзии тают".

"Российский военный флот больше не способен оперировать в западной части Черного моря и постепенно убегает из Крыма. Это историческое достижение. Недавно российский руководитель был вынужден заявить о создании новой базы Черноморского флота – вернее, его остатков на оккупированной территории Грузии... максимально далеко от украинских ракет и морских дронов. Но мы их везде достанем", – сказал Зеленский.

Кроме того, добавил он, для российских террористов больше нет ни одной безопасной базы и ни одного надежного логистического маршрута в Крыму и на оккупированных частях черноморского и азовского побережий.

"По состоянию на сейчас мы еще не достигли полного огневого контроля над Крымом и прилегающими водами, но это будет. Это вопрос времени", – сказал глава государства.

Парламентский саммит "Крымской платформы" проходит 24-25 октября в Праге. Ранее спикер нижней палаты парламента Чехии Маркета Пекарова Адамова назвала основные цели встречи.