Шольц настаивает на больших масштабах депортации нелегалов из Германии

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что для сокращения нелегальной миграции властям придется массово депортировать тех, кто не имеет права оставаться в Германии.

Об этом он сказал в интервью Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Правительство несет ответственность "за то, чтобы наше общество функционировало", а это предполагает и "определенную жесткость", отметил немецкий канцлер.

"Мы должны наконец депортировать в больших масштабах тех, кто не имеет права оставаться в Германии", – добавил Шольц.

По его словам, те, кто не может ссылаться на основания для защиты и не имеет перспектив остаться, должны уехать.

Канцлер подчеркнул, что Германия должна быть открытой и современной, "потому что мы нуждаемся в работниках из других стран", однако, по его словам, "мы имеем право определять, кого мы хотим принять".

"И независимо от этого мы имеем право предлагать защиту всем тем, кто спасается от политических преследований, кто бежит от войны и смерти", – резюмировал Шольц.

Ранее Шольц заявил, что ключевым инструментом в уменьшении наплыва мигрантов в Европу являются соглашения о репатриации с третьими странами, и раскритиковал лидеров других государств за то, что они борются с проблемой "жесткой риторикой".

16 октября правительство Германии ввело временный внутренний пограничный контроль на сухопутных границах с Польшей, Чехией и Швейцарией из-за миграционных проблем.

Напомним, правительство Германии разработало законодательство для упрощения депортации мигрантов, которым не согласовали заявку на убежище.