Нелегальная миграция в Германию достигла пика за более чем 7 лет

В сентябре в Германию нелегально въехали 21 366 человек – такие данные федеральная полиция Германии опубликовала в субботу, 21 октября.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Это самый высокий месячный показатель с февраля 2016 года, когда в разгар миграционного кризиса в Германию въехали 25 650 нелегалов.

По данным полиции, в последние семь месяцев приток нелегальных мигрантов в страну стабильно растет. Всего с января по сентябрь в Германию незаконно въехали 92 119 человек.

Если эта тенденция продолжится, то показатель 2016 года – 112 тысяч человек – будет превышен.

Накануне лидеры трех партий правящей коалиции – Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии и "Зеленых" - встретились в Берлине, чтобы обсудить ситуацию с нелегальной миграцией.

Канцлер Олаф Шольц заявил, что страна должна "наконец депортировать в больших масштабах тех, кто не имеет права оставаться в Германии".

В то же время Шольц подчеркнул: нужно, чтобы Германия продолжила принимать лиц, которые действительно имеют право на убежище, а также привлекала квалифицированных иммигрантов в условиях острой нехватки в стране рабочих рук.

16 октября правительство Германии ввело временный внутренний пограничный контроль на сухопутных границах с Польшей, Чехией и Швейцарией из-за миграционных проблем.