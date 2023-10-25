Шольц призвал ключевую оппозиционную силу поддержать закон для упрощения депортаций

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал оппозиционный Христианско-демократический союз (ХДС) поддержать предложенный правительством проект, направленный на сокращение нелегальной миграции.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Канцлер написал письмо лидеру ХДС Фридриху Мерцу, в котором призвал его поддержать предложенные меры.

"Для меня важно, чтобы федеральное правительство, земельное правительство и оппозиция достигли совместных договоренностей, чтобы существенно сократить нелегальную миграцию в Германию", – отметил Шольц.

Письмо Шольца стало ответом на письмо Мерца, в котором тот выдвигал свои предложения по сотрудничеству.

Канцлер не ответил на предложение о создании рабочих групп с равным представительством и вместо этого акцентировал на необходимости координации между федеральными землями, с которыми правительство хочет достичь конкретных договоренностей 6 ноября.

В среду МВД Германии должно представить проект по более быстрым процедурам репатриации, чтобы возвращать домой мигрантов, которые не имеют оснований для получения убежища.

В сентябре в Германию нелегально въехали 21 366 человек – это больше всего за более чем 7 лет.

Одновременно в полиции говорят о нехватке ресурсов для того, чтобы оперативно реализовать эти меры.