Польша попросила у Украины разрешения эксгумировать останки поляков, обнаруженные на Тернопольщине

Польша направила украинским властям просьбу об эксгумации останков поляков, погибших в 1945 году, после обнаружения захоронения на территории ныне несуществующего села Пужники в Тернопольской области.

Об этом сообщил министр канцелярии Совета министров Польши Михал Дворчик в Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Дворчик отметил, что тела обнаружили польские и украинские специалисты после четырех месяцев поисков останков поляков, которые были "жертвами украинских националистов". Он сказал, что тела людей бросили в братскую могилу в 1945 году.

"Согласно действующим нормам, соответствующим органам власти Украины был направлен запрос о предоставлении согласия на эксгумацию, исследование и достойное захоронение", – отметил Дворчик.

По его словам, усилия по получению соответствующих разрешений поддержали президент Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий и вице-премьер Пётр Глиньский.

Дворчик добавил, что это первый случай за более чем девять лет поисков останков поляков – "жертв украинских националистов в Украине".

В июле место поисков на Тернопольщине посетил премьер-министр Матеуш Моравецкий. Тогда дипавто, которое его сопровождало, привело к серьезному ДТП.

Президент Польши Анджей Дуда в августе заявлял, что для Варшавы очень важно получить разрешение на эксгумацию всех жертв Волынской трагедии.

Опросы свидетельствуют, что более 60% поляков хотят, чтобы Украина разрешила неограниченную эксгумацию жертв Волынской трагедии.