Сопровождавшее премьера Польши дипавто совершило серьезное ДТП в Украине

В июле этого года один из автомобилей, сопровождавший премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, совершил серьезное ДТП в Украине.

Об этом сообщило издание Wirtualna Polska, пишет "Европейская правда".

Согласно публикации, в результате столкновения серьезные травмы получил 42-летний украинец Олег Лищук.

Премьер-министр Польши посещал Украину, чтобы почтить память жертв Волынской трагедии. Колонна авто, сопровождавших главу польского правительства, посещала ныне несуществующее село Пужники Тернопольской области.

Один из автомобилей стал причиной ДТП примерно в 30 километрах от Тернополя. Автомобиль, принадлежавший дипломатам посольства Польши в Киеве, протаранил стоявший на обочине автомобиль. От удара легковушка перекинулась на бок в кювет, а его водитель выпал через окно.

Авто украинца после аварии

"Проехала одна машина, вторая, третья, четвертая, пятая... Помню, их было несколько. Они все проезжали мимо, обычно по встречной полосе... Я не могу сказать, какая из машин – предпоследняя или последняя – выехала на обочину с той стороны, на которой я стоял, и полетела прямо на меня. Это было лобовое столкновение. Звук, треск и я ничего не помню. Я потерял сознание", – рассказал изданию пострадавший Лищук.

Из-за того, что аварию спровоцировала одна из последних машин в колонне, идущие впереди транспортные средства продолжили движение. По протоколу транспортные средства, в которых едет премьер-министр, обычно не останавливаются в таких ситуациях.

Мужчину с многочисленными травмами доставили в больницу в Тернополе, а дипломаты посольства настаивали на лечении в Польше.

Как рассказал изданию Лищук, его отвезли на лечение в Польшу, но поддержку от польского государства он получил только в первые дни. Ему сделали операцию, а его жена получила оплаченный номер в отеле. Дальше независимый фонд U-Work помог мужчине с получением номера PESEL и оплатой реабилитации.

В посольстве Польши в Украине в понедельник утром отреагировали на публикацию издания.

"Сообщаем, что автомобиль, водитель которого вызвал ДТП, не был в колонне премьер-министра, а принадлежал атташе по вопросам обороны, сотрудник которого, скорее всего, потерял сознание за рулем. В посольстве не умолчали о происшествии – в тот же день мы опубликовали заявление на нашем сайте", – говорится в заявлении посольства в Twitter (Х).

На сайте польского посольства в Киеве есть короткое заявление по этому поводу, без подробностей: "7 июля в Украине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Аппарата военного атташе Республики Польша. Причины аварии выясняются".

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