Bloomberg: Китай пропустит переговоры "по формуле" мира на Мальте 

Китай не примет участие во встрече советников по национальной безопасности по украинской "формуле мира" на Мальте в эти выходные.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

По словам людей, знакомых с этим вопросом, в список участников входят страны "Большой семерки", Катар, Южная Африка, Индия и Турция. Некоторые страны, такие как Бразилия и Чили, примут участие онлайн.

Отсутствие Пекина станет разочарованием для президента Украины Владимира Зеленского, который пытается заручиться международной поддержкой своего плана достижения прочного и справедливого мира, отметило агентство.

Украина стремится провести саммит по миру в конце этого года, и привлечение Пекина к участию в нем считается решающим для этих усилий, поскольку Китай является одной из немногих стран, которые, как полагают, имеют определенное влияние на российского президента Владимира Путина.

Встреча на Мальте следует за аналогичными встречами в Дании в июне и Саудовской Аравии в августе.

Участие Китая в прошлой встрече в Джидде глава МИД Украины Дмитрий Кулеба называл "суперпрорывом".

Очередная встреча по украинской "формуле мира" на уровне советников состоится на Мальте 28-29 октября.

В Офисе президента выражали надежду, что во встрече могут принять участие более 50 государств, а по ее итогам ожидают одобрения планов воплощения пунктов "формулы".

"ЕвроПравда" ранее публиковала текст "формулы мира" Украины из десяти пунктов.

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