Эрдоган подтвердил Зеленскому участие Турции во встрече по "формуле мира" на Мальте

Президент Владимир Зеленский подтвердил проведение разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в соцсетях.

Во время телефонного разговора глава государства поблагодарил Турцию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также стороны обсудили вопросы продовольственной безопасности и обострения на Ближнем Востоке, согласившись с необходимостью "обеспечить защиту гражданских лиц и уважение гуманитарного права".

"Обсудили следующий раунд переговоров по "формуле мира", который состоится на Мальте. Турция будет участвовать, добавляя свой авторитетный голос и позицию", – отметил Зеленский.

Как стало известно накануне, следующая встреча по украинской "формуле мира" на уровне советников состоится на Мальте 28-29 октября.

В Офисе президента выражали надежду, что во встрече могут принять участие более 50 государств, а по ее итогам ожидается одобрение планов воплощения пунктов "формулы".

"ЕвроПравда" ранее публиковала текст "формулы мира" Украины из десяти пунктов.

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