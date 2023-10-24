Полиция Финляндии назвала основную версию повреждения Balticconnector

Финское Национальное бюро расследований считает, что повреждение газопровода Balticconnector, который соединяет Финляндию с Эстонией, скорее всего, вызвали действия судна Newnew Polar Bear под флагом Гонконга.

Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении полиции Финляндии, сообщает "Европейская правда".

Главный следователь детектив Национального бюро расследований Финляндии Ристо Лохи рассказал, что на морском дне обнаружили след от якоря, который ведет к месту повреждения газопровода. Сам якорь подняли утром во вторник.

Финская полиция на основе доказательств и данных воссоздала последовательность событий на момент аварии Balticconnector и считает, что повреждение вызвало китайское судно Newnew Polar Bear, которое ходит под флагом Гонконга.

Лохи заявил, что финские следователи несколько раз связывались с компанией-владельцем Newnew Polar Bear, но она не захотела сотрудничать. Финляндия инициировала международное сотрудничество с китайскими властями, чтобы продолжить расследование в отношении судна.

Особое внимание дальнейшее расследование обратит на то, не было ли в последовательности событий умысла или халатности, добавили в полиции.

Как известно, в ночь на 8 октября при неизвестных обстоятельствах оказался поврежденным газопровод Balticconnector, соединяющий Эстонию и Финляндию, а также телекоммуникационный кабель эстонского оператора.

Подробно об этом читайте в статье Шторм или диверсия? Финляндия и Эстония расследуют "взрыв" газопровода на дне Финского залива