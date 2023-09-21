В Черногории в смертельном ДТП с автобусом пострадали несколько украинцев

По меньшей мере два человека погибли в результате ДТП с автобусом на трассе Цетине – Будва в Черногории, в котором пострадали украинцы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Pobjeda.

По предварительным данным полиции, в автобусе, который съехал с дороги и упал в пропасть, было от 30 до 35 пассажиров. Погибли гражданин Великобритании и девятнадцатилетняя девушка из Черногории.

Pobjeda

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Среди нескольких пострадавших граждан Украины один получил тяжелые телесные повреждения и находится в очень тяжелом состоянии в реанимации. Ему ампутировали левую конечность.

Водителя автобуса арестовали по приказу прокурора Главной государственной прокуратуры в Цетине по подозрению в совершении серьезного преступления – нарушение безопасности дорожного движения.

Как заявили правоохранители, ДТП, вероятнее всего, произошло вследствие того, что водитель по неизвестной пока причине не справился с управлением автобусом и, прорвав защитное ограждение, приземлился в пропасть глубиной около 20 метров.

Ранее сообщалось, что международный автобус разбился вблизи австрийского поселка Михельдорф, в результате чего погибла женщина. Среди пассажиров были и украинцы.

Перед этим стало известно, что на трассе вблизи Растенфельда в Нижней Австрии произошла серьезная авария, когда школьный автобус упал с моста.

Перед этим на выезде из Греции в Северную Македонию произошло серьезное ДТП с участием сербского туристического автобуса и двух легковушек.