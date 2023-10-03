В правительстве Молдовы назвали условия, при которых возможно все же будут покупать газ у "Газпрома"

Министр энергетики Молдовы Виктор Парликов дополнил свое предыдущее заявление о покупке газа у "Газпрома", уточнив, что полностью не исключает такие закупки в будущем.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Парликов отметил, что Молдова, возможно, еще вернется к закупкам газа у "Газпрома" для правобережья (то есть контролируемой правительством территории).

"Не исключаю, что "Газпром" еще будет искать возможности поставлять в Молдову газ и на правый берег, но по лучшим ценам... Но сейчас у нас есть выбор. И если нам предложат лучшую цену, и эта цена не будет связана с какими-то политическими условиями, политическими рисками в наших отношениях с ЕС – тогда это возможно", – уточнил министр.

Он также добавил, что Молдова пока не покупала газ за пределами европейского рынка, но такие варианты тоже рассматриваются.

"Не исключено, что мы будем покупать танкеры, ими завозить газ к какому-то терминалу СПГ и перекачивать его в Молдову", – сказал Виктор Парликов.

За день до этого министр сказал, что Молдова больше не планирует покупать газ у "Газпрома", и что страна уже имеет достаточный запас газа на половину зимы. В Кремле после этих заявлений напомнили о вымышленном "долге" Молдовы перед "Газпромом" и заявили, что цены на рынке бывают очень изменчивыми.

Молдова прекратила закупки у "Газпрома" еще в декабре 2022 года, но российский газ продолжает получать Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье, откуда Молдова покупает электроэнергию.

Еще летом правительство Молдовы подготовило три сценария для отопительного сезона, один из которых допускал возобновление закупок у "Газпрома" для правобережья.

Подробно об особенностях положения Молдовы в энергетике и ее вымышленном Россией "долге" перед "Газпромом" смотрите в видеоблоге-интервью "ЕвроПравды" или читайте его текстовую версию: "В 2025 мы отключим 'независимость' Приднестровья за неуплату. Если Москва не сделает это раньше".