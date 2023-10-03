В уряді Молдови назвали умови, за яких можливо все ж купуватимуть газ у "Газпрому"

Міністр енергетики Молдови Віктор Парліков доповнив свою попередню заяву щодо купівлі газу у "Газпрому", уточнивши, що цілковито не виключає такі закупівлі у майбутньому.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Парліков зазначив, що Молдова, можливо, ще повернеться до закупівель газу у "Газпрому" для правобережжя (тобто контрольованої урядом території).

"Не виключаю, що "Газпром" ще буде шукати можливості постачати у Молдову газ і на правий берег, але за кращими цінами… Але зараз у нас є вибір. І якщо нам запропонують кращу ціну, і ця ціна не буде пов’язана з якимись політичними умовами, політичними ризиками у наших відносинах з ЄС – тоді це можливо", – уточнив міністр.

Він також додав, що Молдова поки не купувала газ за межами європейського ринку, але такі варіанти теж розглядаються.

"Не виключено, що ми будемо купувати танкери, ними завозити газ до якогось терміналу СПГ і перекачувати його у Молдову", – сказав Віктор Парліков.

За день до цього міністр сказав, що Молдова більше не планує купувати газ у "Газпрому", та що країна вже має достатній запас газу на половину зими. У Кремлі після цих заяв нагадали про вигаданий "борг" Молдови перед "Газпромом" та заявили, що ціни на ринку бувають дуже мінливими.

Молдова припинила закупівлі у "Газпрому" ще у грудні 2022 року, але російський газ продовжує отримувати Молдовська ДРЕС, розташована у Придністров’ї, звідки Молдова купує електроенергію.

Ще влітку уряд Молдови підготував три сценарії для опалювального сезону, один з яких допускав відновлення закупівель у "Газпрому" для правобережжя.

Детально про особливості становища Молдови в енергетиці, "безкоштовний газ" для Придністров'я та вигаданий Росією "борг" перед "Газпромом" дивіться у відеоблозі-інтерв'ю "ЄвроПравди" або читайте його текстову версію: "У 2025 ми відключимо 'незалежність' Придністров’я за несплату. Якщо Москва не зробить це раніше".