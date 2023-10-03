Молдова больше не будет покупать газ у "Газпрома" для правобережья

Молдова больше не будет покупать газ у российского "Газпрома" для нужд правобережья Днестра, то есть территории, контролируемой правительством Молдовы.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой Newsmaker, об этом заявил министр энергетики Молдовы Виктор Парликов.

Парликов заявил, что Молдове удалось закупить газ у европейских поставщиков по лучшей цене, чем предлагает "Газпром", и Кишинев больше не планирует покупать российский газ для территории под контролем правительства.

Молдова прекратила закупки у "Газпрома" еще в декабре 2022 года, но российский газ продолжает получать Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье, откуда Молдова покупает электроэнергию.

В Кремле после этих заявлений напомнили о вымышленном "долге" Молдовы перед "Газпромом" и заявили, что цены на рынке бывают очень изменчивыми. Одновременно представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва считает важным продолжение поставок газа в Приднестровье.

Ранее министр энергетики Молдовы заявил, что страна впервые в своей истории накопила запас газа, которого ей хватит в том числе на январь.

Еще летом правительство Молдовы подготовило три сценария для отопительного сезона, один из которых допускал возобновление закупок у "Газпрома" для правобережья.

Подробно об особенностях положения Молдовы в энергетике и ее вымышленном Россией "долге" перед "Газпромом" смотрите в видеоблоге-интервью "ЕвроПравды" или читайте его текстовую версию: "В 2025 мы отключим 'независимость' Приднестровья за неуплату. Если Москва не сделает это раньше".