Международные аудиторы не нашли долга Молдовы перед "Газпромом"

Аудит, проведенный международной фирмой, опроверг заявление российского газового гиганта "Газпром" о том, что правительство Молдовы задолжало ему 800 миллионов долларов.

Об этом заявила в воскресенье президент Молдовы Майя Санду, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Молдова ранее покупала российский природный газ. Но в конце 2021 года "Газпром" и его молдавская дочерняя компания заявили, что накопились сотни миллионов долларов долга, который необходимо погасить для обеспечения дальнейших стабильных поставок.

Год назад "Газпром" оценивал долг в 709 миллионов долларов, хотя эта сумма могла увеличиться с учетом процентов.

Санду заявила на публичной встрече, что аудит опроверг эти утверждения, хотя из ее комментариев не было понятно, существует ли меньший долг.

Санду сказала, что правительство Кишинева сделает официальное заявление о результатах аудита в ближайшие дни.

Проевропейское правительство Молдовы с декабря прошлого года покупает газ из других европейских источников.

Как сообщалось, правительство Молдовы подготовило план на несколько сценариев отопительного сезона, один из них предусматривает возобновление покупки газа у "Газпрома" для правобережья, а еще один – полное прекращение поставок.

Подробно об особенностях положения Молдовы в энергетике и ее вымышленном Россией "долге" перед "Газпромом" смотрите в видеоблоге-интервью "ЕвроПравды", или читайте его текстовую версию: "В 2025 мы отключим 'независимость' Приднестровья за неуплату. Если Москва не сделает это раньше"