СМИ: Азербайджан задержал экс-руководителей непризнанной карабахской республики

Азербайджанские силовики задержали бывших "президентов" непризнанной республики в Нагорном Карабахе (НКР) – Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, и "председателя парламента" Давида Ишханяна.

Как пишет "Европейская правда", сообщает "Эхо Каваказа" со ссылкой на азербайджанские СМИ.

Утверждается, что Гукасяна, Саакяна и Ишханяна доставили в Баку, тогда как Арутюняна только перевозят в азербайджанскую столицу. Эта информация пока не подтверждена официально.

Один из "депутатов" непризнанной НКР сообщил, что сегодня в Армению через азербайджанский пункт пропуска прибыли ее "директор Службы национальной безопасности (СНБ)" Арарат Мелкумян, "министр внутренних дел" Карен Саргсян, "госминистр" Артур Арутюнян и "руководитель администрации президента" Карен Шахраманян.

По словам неназванного "парламентария" непризнанной республики, связаться с бывшими "президентами" и "спикером" НКР не удается более суток.

Ранее азербайджанские силовики задержали по меньшей мере нескольких представителей военного руководства непризнанной армянской республики в Нагорном Карабахе.

Перед этим сообщалось о задержании на пути в Армению миллиардера и экс-руководителя "правительства" Карабаха Рубена Варданяна, Ереван будет требовать его освобождения.

Напомним, в среду так называемый президент Карабаха подписал указ о роспуске всех органов власти непризнанной республики с 1 января 2024 года. Ввиду массового выезда населения из Карабаха, де-факто это может произойти гораздо раньше.

О широком контексте конфликта вокруг Карабаха читайте в статье 2020 года Карабах, не похожий на Донбасс.

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