Армения будет добиваться возвращения экс-главы "правительства" Карабаха, задержанного Азербайджаном

Министерство иностранных дел Армении заявило, что предпримет "все возможные шаги" для обеспечения защиты прав бывшего главы "правительства" непризнанного Нагорного Карабаха Рубена Варданяна и его возвращения.

Об этом армянский МИД сообщил на запрос агентства Арменпресс, пишет "Европейская правда".

Ведомство заявило, что ожидает поддержки России "и других международных партнеров" в вопросе возвращения Варданяна и обеспечения его прав.

Там также отметили, что многократно подчеркивали необходимость обеспечить беспрепятственное передвижение людей из Нагорного Карабаха в Армению через Лачинский коридор.

Бывшего главу сепаратистского "правительства" Нагорного Карабаха Рубена Варданяна азербайджанские пограничники задержали в среду, когда тот пытался пересечь границу с Арменией.

Варданян – миллиардер армянского происхождения. Он заработал свое состояние в России, где владел крупной инвестиционной компанией. В ноябре 2022 года он занял должность главы "правительства" Карабаха, которую занимал до конца февраля 2023 года.

По состоянию на середину дня 27 сентября из Нагорного Карабаха в Армению выехали более 47 тысяч человек, которые не хотят там оставаться.

В Еврокомиссии призвали готовиться к вероятному наплыву беженцев из Нагорного Карабаха.

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