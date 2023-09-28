Непризнанная республика армян в Карабахе официально прекратит существование с 1 января

Так называемый президент непризнанной республики армян в Карабахе (Республики Арцах) подписал приказ, согласно которому все ее учреждения и организации прекращают существование с 1 января 2024 года и регион полностью переходит под контроль Азербайджана.

Об этом сообщает "Радио Азатутюн", пишет "Европейская правда".

Самвел Шахраманян подписал указ о "действиях с учетом ситуации, сложившейся после 19 сентября 2023 года".

В нем говорится, что местные власти "руководствуясь приоритетом физической безопасности и жизненных интересов народа Арцаха, учитывая договоренность, достигнутую при посредничестве командования российского миротворческого контингента с представителями Азербайджанской Республики об обеспечении свободного, добровольного и беспрепятственного проезда жителей Нагорного Карабаха, включая военных, сложивших оружие, со своим имуществом и транспортными средствами через Лачинский коридор", решили:

- до 1 января распустить все свои учреждения и организации, после чего "Республика Нагорный Карабах" прекращает существование;

- ознакомить население с условиями реинтеграции, которые предлагает Азербайджан, и на этих основаниях решить, оставаться/возвращаться ли домой в Нагорный Карабах.

Напомним, после завершения своей однодневной "контртеррористической операции" в Карабахе 20 сентября Азербайджан заявил о восстановлении суверенитета. В Баку пообещали обеспечить выход из Карабаха армянам, которые сложат оружие.

Как известно, в воскресенье-понедельник регион начали покидать армяне, которые не хотят оставаться в Карабахе после его перехода под контроль Азербайджана. На утро 28 сентября количество беженцев из Карабаха, которые пересекли границу Армении, превысило 65 тысяч человек.

В Еврокомиссии призвали готовиться к вероятному наплыву беженцев из Нагорного Карабаха.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о последних событиях в регионе в статье "Третья карабахская".

О более широком контексте конфликта читайте в статье 2020 года Карабах, не похожий на Донбасс: 8 ответов на вопросы о новой войне на Кавказе.