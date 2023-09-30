Из Карабаха сообщают об арестах военного экс-руководства непризнанной республики

Азербайджанские силовики задержали по меньшей мере нескольких представителей военного руководства непризнанной армянской республики в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает "Радио Азатутюн", пишет "Европейская правда".

Стало известно о задержании на блокпосту на пути в Армению Левона Мнацаканяна, который был в непризнанной республике "министром обороны" в период с 2015 по 2018 годы. Его повезли в Баку.

Также задержали бывшего заместителя командующего армии непризнанной республики Давида Манукяна, ему инкриминируют совершение теракта в Карабахе. В Баку сообщили, что задержание произошло еще 27 сентября. Его брат Гегам Манукян входит в оппозиционную фракцию в парламенте Армении.

Ранее чиновники непризнанной республики Арцах сообщили изданию, что ее так называемый президент Самвел Шахраманян ведет переговоры с азебрайджанской стороной о безопасном выезде военно-политического руководства из Карабаха.

Один из анонимных собеседников сообщил, что арест грозит трем бывшим "президентам", а также бывшему "министру иностранных дел" и советнику Шахраманяна Давиду Бабаяну. Reuters сообщали со ссылкой на источники, что Азербайджан планирует аресты около 200 представителей власти непризнанной республики по обвинениям в различных преступлениях.

Ранее сообщалось о задержании на пути в Армению миллиардера и экс-руководителя "правительства" Карабаха Рубена Варданяна, Ереван будет требовать его освобождения.

Напомним, в среду так называемый президент Карабаха подписал указ о роспуске всех органов власти непризнанной республики с 1 января 2024 года. Ввиду массового выезда населения из Карабаха, де-факто это может произойти гораздо раньше.

О широком контексте конфликта вокруг Карабаха читайте в статье 2020 года Карабах, не похожий на Донбасс.

Читайте также: Ереван в поисках новых союзников: сможет ли Армения избавиться от зависимости от РФ