Кулеба о Конгрессе США: Как говорил Лобановский, значение имеет результат на табло

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что в Конгрессе США есть поддержка дополнительной помощи Украине, которую запросил Белый дом, но этим вопросом пользуются "некоторые политические игроки" для своих интересов.

Об этом Кулеба сказал в эфире телемарафона в понедельник, передает "Европейская правда".

Комментируя заявления некоторых американских политиков относительно помощи Киеву, министр заявил, что Украина и США являются настоящими демократиями, в которых одинаковые парламенты, поэтому не стоит удивляться таким заявлениям "так же, как мы с вами не удивляемся заявлениям, которые звучат иногда из Верховной Рады".

"Там (в Палате представителей США. – Ред.) есть огромное политическое противостояние. И грех будет некоторым политическим игрокам в Америке не воспользоваться в своих интересах с вопросом этого законопроекта (о помощи Украине. – Ред.)", – считает он.

По мнению главы МИД, в ближайшее время из США будут и дальше звучать заявления, "которые будут нас раздражать, которые будут создавать панические настроения, что все пропало", но "это – политика".

"В политике многое держится на заявлениях, но в конце концов, значение имеет, как говорил Лобановский, результат на табло. Мы сейчас все работаем над тем, чтобы результат на табло голосования в Конгрессе США был для Украины положительным. И сейчас я вижу для этого все эти перспективы", – сказал Кулеба.

Как известно, бюджетный запрос Белого дома в Конгресс предусматривает около $61,4 млрд для Украины, из которых $46,1 млрд составляют оборонные расходы и $11,8 млрд – прямая бюджетная поддержка.

После избрания Майк Джонсон заявил, что поддерживает предоставление помощи Украине, но "с условиями". В то же время он выступил за то, чтобы Конгресс рассматривал помощь Украине и Израилю отдельно, а также потребовал от Белого дома большей отчетности по помощи Украине.

Подробно о Джонсоне читайте в статье: Трампист как компромисс. Что означает для Украины избрание нового спикера в Конгрессе США.