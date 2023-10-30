Кулеба про Конгрес США: Як казав Лобановський, значення має результат на табло

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що у Конгресі США є підтримка додаткової допомоги України, якої запросив Білий дім, але цим питанням користуються "деякі політичні гравці" для своїх інтересів.

Про це Кулеба сказав в етері телемарафону в понеділок, передає "Європейська правда".

Коментуючи заяви деяких американських політиків стосовно допомоги Києву, міністр заявив, що Україна і США є справжніми демократіями, в яких однакові парламенти, тому не варто дивуватись таким заявам "так само, як ми з вами не дивуємося заявам, які лунають іноді з Верховної ради".

"Там (у Палаті представників США. – Ред.) є величезне політичне протистояння. І гріх буде деяким політичним гравцям в Америці не скористатися у своїх інтересах з питанням цього законопроєкту (про допомогу Україні. – Ред.)", – вважає він.

На думку очільника МЗС, найближчим часом зі США будуть і далі лунати заяви, "які нас дратуватимуть, які створюватимуть панічні настрої, що все пропало", але "це – політика".

"У політиці багато чого тримається на заявах, але зрештою, значення має, як казав Лобановський, результат на табло. Ми зараз усі працюємо над тим, щоб результат на табло голосування в Конгресі США був для України позитивним. І зараз я бачу для цього всі ці перспективи", – сказав Кулеба.

Як відомо, бюджетний запит Білого дому до Конгресу передбачає близько $61,4 млрд для України, з яких $46,1 млрд складають оборонні витрати і $11,8 млрд – пряма бюджетна підтримка.

Після обрання Майк Джонсон заявив, що підтримує надання допомоги Україні, але "з умовами". Водночас він виступив за те, щоб Конгрес розглядав допомогу Україні та Ізраїлю окремо, а також вимагає від Білого дому більшої звітності щодо допомоги Україні.

Докладно про Джонсона читайте у статті: Трампіст як компроміс. Що означає для України обрання нового спікера в Конгресі США.