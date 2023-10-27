Новый спикер Палаты представителей хочет рассматривать помощь Украине и Израилю отдельно

Палата представителей США должна рассматривать новую военную помощь Украине и Израилю как отдельные меры.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил в четверг новоназначенный спикер палаты Майк Джонсон, его цитирует агентство Bloomberg.

"Наш консенсус среди республиканцев Палаты представителей заключается в том, что мы должны разделить эти вопросы", – заявил Джонсон в интервью Fox News.

Он сказал, что передал это сообщение должностным лицам Белого дома после встречи с Джо Байденом ранее в этот же день.

Администрация президента США попросила у Конгресса одобрить 106 миллиардов долларов на поддержку Украины, Израиля и для другой иностранной помощи, надеясь, что пакетное соглашение поможет утвердить всю сумму.

Но все больший скептицизм среди республиканцев Палаты представителей в отношении Украины стал одним из самых спорных вопросов в трехнедельной борьбе партии за то, кто возглавит палату, которая завершилась избранием Джонсона в среду.

Джонсон заявил, что США не оставят Украину, и что победа России в Украине ободрит не только Москву, но и Китай в отношении Тайваня.

"Мы не можем позволить Владимиру Путину победить в Украине, потому что я не верю, что он на этом остановится", – сказал Джонсон.

Однако он добавил, что помощь Украине потребует большей подотчетности по уже потраченным деньгам.

"Израиль – это отдельная тема. Но есть вещь, которая отличает республиканцев Палаты представителей от другой команды. Мы собираемся найти выплаты в бюджете. Мы не просто печатаем деньги, чтобы отправить их за границу. Мы собираемся финансировать сокращения в других сферах, чтобы сделать это", – отметил спикер.

Он сказал, что республиканцы в Палате представителей предложат пакет помощи Израилю на сумму 14,5 млрд долларов, что немного больше, чем просила администрация Байдена.

Бюджетный запрос Белого дома в Конгресс предусматривает около $61,4 млрд для Украины, из которых $46,1 млрд составляют оборонные расходы и $11,8 млрд – прямая бюджетная поддержка.

После избрания Майк Джонсон заявил, что поддерживает предоставление помощи Украине, но "с условиями".

Подробно о Джонсоне читайте в статье: Трампист как компромисс. Что означает для Украины избрание нового спикера в Конгрессе США.