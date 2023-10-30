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Глава МИД Британии: ХАМАС должен разрешить иностранцам выезд из Газы

Понедельник, 30 октября 2023, 21:05

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли призвал боевиков ХАМАС разрешить выезд иностранцев, в частности граждан Великобритании, которые находятся в секторе Газа.

Как сообщает "Европейская правда", заявление об этом он опубликовал в своем Twitter (X).

Клеверли отметил, что безопасность граждан Соединенного Королевства является для правительства абсолютным приоритетом.

"ХАМАС должен позволить иностранным гражданам выехать из Газы. Мы тесно координируемся с Египтом и Израилем, чтобы британцы могли выехать как можно быстрее", – заявил глава МИД Британии.

Перед этим Клеверли сообщил, что Британия пытается договориться о паузе в боевых действиях в секторе Газа, чтобы доставить больше гуманитарной помощи осажденным палестинцам.

Лидеры государств-членов Европейского Союза на саммите в Брюсселе 26 октября также заявили о необходимости "гуманитарных пауз" в конфликте.

Ранее первый министр Шотландии рассказал, что в секторе Газа заблокированы родители его жены-палестинки, которые живут в Британии, но поехали туда в гости к родственникам.

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