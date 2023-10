Глава МИД Британии: ХАМАС должен разрешить иностранцам выезд из Газы

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли призвал боевиков ХАМАС разрешить выезд иностранцев, в частности граждан Великобритании, которые находятся в секторе Газа.

Как сообщает "Европейская правда", заявление об этом он опубликовал в своем Twitter (X).

Клеверли отметил, что безопасность граждан Соединенного Королевства является для правительства абсолютным приоритетом.

The safety of British nationals is our top priority.



Hamas must let foreign nationals leave Gaza.



We are working closely with Egypt and Israel to ensure Brits can get out as quickly as possible.