Глава МИД Британии: ХАМАС должен разрешить иностранцам выезд из Газы

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли призвал боевиков ХАМАС разрешить выезд иностранцев, в частности граждан Великобритании, которые находятся в секторе Газа.

Как сообщает "Европейская правда", заявление об этом он опубликовал в своем Twitter (X).

Клеверли отметил, что безопасность граждан Соединенного Королевства является для правительства абсолютным приоритетом.

The safety of British nationals is our top priority.



Hamas must let foreign nationals leave Gaza.



We are working closely with Egypt and Israel to ensure Brits can get out as quickly as possible. October 30, 2023

"ХАМАС должен позволить иностранным гражданам выехать из Газы. Мы тесно координируемся с Египтом и Израилем, чтобы британцы могли выехать как можно быстрее", – заявил глава МИД Британии.

Перед этим Клеверли сообщил, что Британия пытается договориться о паузе в боевых действиях в секторе Газа, чтобы доставить больше гуманитарной помощи осажденным палестинцам.

Лидеры государств-членов Европейского Союза на саммите в Брюсселе 26 октября также заявили о необходимости "гуманитарных пауз" в конфликте.

Ранее первый министр Шотландии рассказал, что в секторе Газа заблокированы родители его жены-палестинки, которые живут в Британии, но поехали туда в гости к родственникам.