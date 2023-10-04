Премьер Черногории: Россия ищет новые горячие точки в Европе, ЕС должен расширяться

Премьер-министр технического правительства Черногории Дритан Абазович считает, что события в Украине также могут произойти и в регионе Западных Балкан, поскольку Россия ищет места в Европе, где могла бы приложиться к обострению.

Об этом Абазович заявил на Варшавском форуме по безопасности, передает "Европейская правда" со ссылкой на портал CDM.

Председатель черногорского правительства комментировал последнее обострение в частично признанном Косово в конце сентября, где вооруженные люди обстреляли полицейских. Приштина утверждает, что за инцидентом стоит Сербия.

"Нас должно волновать то, что Россия ищет новые горячие точки в Европе", – подчеркнул Абазович.

По его мнению, эта ситуация должна еще больше подтолкнуть Европейский Союз к расширению, чтобы "оставаться привлекательным для новых членов и таким образом предотвратить влияние третьих сторон на регион (Западных Балкан. – Ред.)".

"Расширение – это вопрос безопасности, поэтому если мы все хотим чувствовать себя безопаснее, ЕС должен принять решение о принятии новых членов. Тогда как важные решения откладываются, третьи стороны ищут пространства для разжигания новых горячих точек на Западных Балканах", – считает черногорский премьер.

Ранее европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархеи поддержал предложенный президентом Евросовета Шарлем Мишелем график приема стран-кандидатов в ЕС до 2030 года.

А 12 экспертов по просьбе Франции и Германии, которые считаются самыми влиятельными членами Евросоюза, предложили план структурной реформы объединения, чтобы оно было готово к принятию новых государств в будущем.

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