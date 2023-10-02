Хорватия и Албания призвали ЕС принять меры против Сербии из-за насилия в Косово

Премьер-министры Хорватии Андрей Пленкович и Албании Эди Рама осудили насилие со стороны сербских боевиков на севере Косово и призвали Запад и Евросоюз принять меры против Сербии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Anadolu.

Премьеры на совместной пресс-конференции в хорватской столице Загребе выразили обеспокоенность недавними вооруженными столкновениями на севере Косово, а после этого объявлением сербским правительством дня национального траура.

"У нас есть преступление, убийство полицейского, и у нас есть героизация тех, кто его совершил", – заявил Рама.

Пленкович, со своей стороны, заявил, что решение Белграда провести день траура почти означает отождествление с тем, что произошло на севере Косово.

По словам главы правительства Хорватии, будет проведено расследование с целью полного определения того, что произошло, после чего спецпосланник ЕС по вопросам диалога между Приштиной и Белградом предложит соответствующие меры.

Напомним, в сентябре на севере Косова, где преобладают этнические сербы, вооруженная группа неизвестных убила из засады косовского полицейского, после чего ее члены закрепились на территории монастыря и после длительных перестрелок большинство смогли отступить, трое из группы погибли и еще несколько были задержаны.

Ранее министр иностранных дел Косова Доника Гервалла-Шварц заявила, что поведение Сербии в отношении Косова напоминает поведение России в отношении Украины перед ее вторжением.

В Приштине также заявили, что у Сербии был конкретный план аннексии северных муниципалитетов Косова, где преобладают этнические сербы.

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