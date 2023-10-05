Азербайджан подтвердил арест экс-руководителя непризнанной карабахской республики

Азербайджан подтвердил арест одного из бывших "президентов" непризнанной республики в Нагорном Карабахе (НКР) Араика Арутюняна.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и Службы госбезопасности (СГБ) Азербайджана, информирует информационное агентство Report.

Правоохранительные органы заявили, что продолжают комплексные меры для расследования "преступлений против мира и человечества, а также актов терроризма, военных и прочих преступлений, совершенных незаконными армянскими вооруженными формированиями в Карабахском регионе Азербайджана".

В сообщении говорится, что Арутюнян в лице "президента" и других "служащих" непризнанной НКР участвовал в агрессивной войне против Азербайджана.

По версии следствия, он участвовал в вербовке, подготовке и финансировании наемников, организации их участия в военном конфликте и военных действиях, в ходе вооруженного конфликта нарушал нормы международного гуманитарного права и отдавал преступные приказы.

Обвинения также вменяет Арутюняну участие в создании и деятельности вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджана, обеспечении этих формирований оружием, их комплектными частями, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой и армейскими снаряжениями, организацию их военной подготовки.

Также его обвиняют в участии в незаконном ввозе оружия и военной техники на территорию Азербайджана, финансировании терроризма, а также минированию территорий Азербайджана для совершения терактов.

Ранее СМИ сообщали, что кроме Арутюняна, азербайджанские силовики задержали других бывших "президентов" непризнанной республики в Нагорном Карабахе (НКР) – Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, и "председателя парламента" Давида Ишханяна.

Также известно, что азербайджанские силовики задержали по меньшей мере нескольких представителей военного руководства непризнанной армянской республики в Нагорном Карабахе.

Перед этим сообщалось о задержании на пути в Армению миллиардера и экс-руководителя "правительства" Карабаха Рубена Варданяна, Ереван будет требовать его освобождения.