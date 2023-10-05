Азербайджан підтвердив арешт екскерівника невизнаної карабаської республіки

Азербайджан підтвердив арешт одного з колишніх "президентів" невизнаної республіки в Нагірному Карабаху (НКР) Араїка Арутюняна.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві Генпрокуратури та Служби держбезпеки (СДБ) Азербайджану, інформує інформаційне агентство Report.

Правоохоронні органи заявили, що продовжують комплексні заходи для розслідування "злочинів проти миру і людства, а також актів тероризму, військових та інших злочинів, скоєних незаконними вірменськими збройними формуваннями в Карабаському регіоні Азербайджану".

У повідомленні йдеться, що Арутюнян в особі "президента" та інших "службовців" невизнаної НКР брав участь в агресивній війні проти Азербайджану.

За версією слідства, він брав участь у вербуванні, підготовці та фінансуванні найманців, організації їхньої участі у військовому конфлікті та військових діях, під час збройного конфлікту порушував норми міжнародного гуманітарного права і віддавав злочинні накази.

Обвинувачення також закидає Арутюняну участь у створенні та діяльності збройних формувань, не передбачених законодавством Азербайджану, забезпеченні цих формувань зброєю, їхніми комплектними частинами, боєприпасами, вибуховими речовинами, військовою технікою та армійським спорядженням, організацію їхньої військової підготовки.

Також його звинувачують в участі у незаконному ввезенні зброї та військової техніки на територію Азербайджану, фінансуванні тероризму, а також замінуванні територій Азербайджану для здійснення терактів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що крім Арутюняна, азербайджанські силовики затримали інших колишніх "президентів" невизнаної республіки в Нагірному Карабаху (НКР) – Аркадія Гукасяна, Бако Саакяна, та "голову парламенту" Давида Ішханяна.

Також відомо, що азербайджанські силовики затримали щонайменш кількох представників військового керівництва невизнаної вірменської республіки у Нагірному Карабаху.

Перед цим повідомляли про затримання на шляху до Вірменії мільярдера та екскерівника "уряду" Карабаху Рубена Варданяна, Єреван буде вимагати його звільнення.