Президент Словакии призвала правительство продолжить военную помощь Украине

Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что Братислава должна продолжить военную помощь Украине несмотря на смену правительства, которое потенциально будет иметь диаметрально противоположный курс, чем действующий кабинет.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сказала в Twitter (X).

Она выразила убеждение, что любое правительство страны должно понимать, что помощь Киеву так же касается безопасности Украины, как и безопасности Словакии.

"Словацкая военная помощь Украине должна продолжаться. Я уважаю результаты парламентских выборов и негативную позицию партии, которая (как победитель выборов) ведет коалиционные переговоры", – подчеркнула Чапутова.

Ранее у президента Словакии объяснили слова ее пресс-секретаря о том, что она не поддержала передачу нового пакета военной помощи Украине из-за смены правительства, которое потенциально будет иметь диаметрально противоположный курс, чем действующий кабинет.

По мнению президента Чапутовой, одобрение пакета военной помощи нынешним правительством, которое уходит в отставку, создаст рискованный прецедент для смены власти после любых будущих выборов, подчеркнула ее пресс-секретарь.

Напомним, Роберт Фицо и возглавляемая им политсила получили больше всего голосов на досрочных парламентских выборах в Словакии. В понедельник Фицо получил две недели на формирование правительства.

Фицо ранее декларировал намерения прекратить военную и политическую поддержку Украины.

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